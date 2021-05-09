الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز ملكي بتوفير الرعاية المناسبة للمصلين في المسجد الاقصى

الملك يبحث مع الرئيس عباس الأوضاع الخطيرة في القدس المحتلة

عودة عمل العيادات الخارجية والعمليات بمستشفى الملك المؤسس جزئيا

طيران الإمارات ستنقل الإمدادات الطبية للهند مجانا

الاستهلاكية العسكرية تعلن تخفيض أسعار 500 سلعة

مؤسسات وشركات إلى القضاء

الخارجية : الاعتداء على المصلين في القدس تصرف همجي مرفوض ومدان

الغذاء والدواء تنفذ 3931 زيارة تفتيشية منذ مطلع شهر رمضان

الإسبان يحتفلون عفويا بالشوارع برفع طوارئ كورونا

قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء اليوم

الأحد، 09-05-2021 02:06 م

الغذاء والدواء تنفذ 3931 زيارة تفتيشية منذ مطلع شهر رمضان

318324_36_1620557121


الوكيل الإخباري-  أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مواصلة فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المناطق تنفيذ الحملة الرقابية الشاملة لشهر رمضان بهدف ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية وإلتزام المنشآت الغذائية في كافة مناطق المملكة بالمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة .

وكشف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن الفرق المختصة نفذت منذ بداية شهر رمضان ما مجموعه 3931 زيارة تفتيشية  شملت كافة مناطق المملكة نتج عنها إغلاق 21 منشأة غذائية مخالفة نتيجة لمخالفتها الإشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة وإيقاف 154 منشأة عن العمل وإنذار 2757 منشأة.

وفي السياق ذاته، أشار مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش أتلفت 3377 لتر من المواد الغذائية السائلة و 11960 كغم من المواد الصلبة لغايات منع تداول أي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات المعتمدة من قبل المؤسسة ووصولها للمواطنين.

وأشار مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش سحبت 248 عينة من إرساليات المواد الغذائية المستوردة للمملكة و 204 عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية لغايات الفحص المخبري لدى مختبرات الغذاء التابعة للمؤسسة.

 إلى ذلك أضاف مهيدات أن المؤسسة تعاملت مع 79 شكوى قدمها المواطنين من مختلف مناطق المملكة عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بسلامة الغذاء .

هذا وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أوشكوى وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوي المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000

اضافة اعلان
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لل

الملك يبحث مع الرئيس عباس الأوضاع الخطيرة في القدس المحتلة

ممم

عودة عمل العيادات الخارجية والعمليات بمستشفى الملك المؤسس جزئيا

مؤسسة

الاستهلاكية العسكرية تعلن تخفيض أسعار 500 سلعة

وزارة الصحة3

مدير صحة البلقاء يوعز باستمرار دوام المراكز الصحية والمستشفيات خلال عطلة العيد

ح

مؤسسات وشركات إلى القضاء

120211782113108436966

الخارجية : الاعتداء على المصلين في القدس تصرف همجي مرفوض ومدان

أخبار متعلقة
-2011873775

حركة شرائية نشطة في أسواق معان

520211133926583777348

فرق تفتيش الأمانة توجه 23 انذارا لمنشآت مخالفة

fd86a7d64db3bcdacb3a3c5060b0eda1

تنفيذ مشروع مركز صحي معان الشامل بـ884 ألف دينار

120208142345442588944

إغلاق محطتين لتحلية المياه في الزرقاء

520212102527845111381

الصحة: استحداث مديرية للمشاريع والتعاون الدولي

281048

إربد: البلدية تعتمد على كوادرها في حراسة مرافقها