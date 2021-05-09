الغذاء والدواء تنفذ 3931 زيارة تفتيشية منذ مطلع شهر رمضان

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مواصلة فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المناطق تنفيذ الحملة الرقابية الشاملة لشهر رمضان بهدف ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية وإلتزام المنشآت الغذائية في كافة مناطق المملكة بالمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة .



وكشف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن الفرق المختصة نفذت منذ بداية شهر رمضان ما مجموعه 3931 زيارة تفتيشية شملت كافة مناطق المملكة نتج عنها إغلاق 21 منشأة غذائية مخالفة نتيجة لمخالفتها الإشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة وإيقاف 154 منشأة عن العمل وإنذار 2757 منشأة.



وفي السياق ذاته، أشار مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش أتلفت 3377 لتر من المواد الغذائية السائلة و 11960 كغم من المواد الصلبة لغايات منع تداول أي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات المعتمدة من قبل المؤسسة ووصولها للمواطنين.



وأشار مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش سحبت 248 عينة من إرساليات المواد الغذائية المستوردة للمملكة و 204 عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية لغايات الفحص المخبري لدى مختبرات الغذاء التابعة للمؤسسة.



إلى ذلك أضاف مهيدات أن المؤسسة تعاملت مع 79 شكوى قدمها المواطنين من مختلف مناطق المملكة عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بسلامة الغذاء .



هذا وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أوشكوى وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوي المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000

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