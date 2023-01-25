الفراية: إنشاء سجن جديد في الأزرق بكلفة 70 مليون دينار

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف وزير الداخلية مازن الفراية أنه سيتم إنشاء سجن في منطقة الأزرق بكلفة 70 مليون دينار ويتسع لنحو 3 آلاف نزيل.

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وقال الفراية خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك توجه لتوسعة سجن في منطقة سواقة وهو سجن يتمتع بإجراءات أمنية خفيفة للجرائم البسيطة، عدا عن تطوير وتحديث بعض السجون.





وأضاف أن القدرة الاستيعابية للسجون في الأردن تقدر بـ13500 فيما يتجاوز عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل اليوم عن 21 ألف نزيلا.

وبيّن أن الزيادة الكبيرة في عدد النزلاء بالسجون تعود إلى الزيادة السكانية في الأردن، مشددا على أنه وجه الحكام الإداريين إلى عدم التوسع في التوقيف الإداري.





وأشار إلى أن الوزارة سهلت عملية القدوم إلى المملكة من خلال الإجراءات على الحدود، لافتا إلى أن عدد القادمين إلى الأردن خلال شهر كانون أول الماضي بلغ مليون و100 ألف شخص مقارنة مع 600 ألف شخص خلال نفس الفترة من عام 2021.





وأوضح الوزير أن الإقامة للعراقيين تجدد اليوم في نفس الوقت، لافتا إلى أن نسبة الخدمات الإلكترونية في الوزارة بلغت 100%، عدا عن تسهيل إجراءات قدوم السوريين في أوروبا للقاء ذويهم في الأردن من باب الإنسانية.

وتابع أنه سيتم تفعيل الفيزا الإلكترونية نهاية الشهر الحالي واقتصارها على الجنسيات غير المقيدة في الأردن.