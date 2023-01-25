الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

الاقتصادي والاجتماعي يناقش دراسة حول الضرائب وحقوق الإنسان

تعميم من التربية حول امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2023

مذكرة تفاهم بين "آل البيت و"الحضارة الإسلامية في أوزبكستان"

وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها المصرية ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب

مدير الأحوال: لا يمكن تزوير الهوية الأردنية

مديرية الأمن العام وجامعة الشرق الأوسط تنظمان ورشة عمل عن السلامة المرورية

الفراية: إنشاء سجن جديد في الأزرق بكلفة 70 مليون دينار

مالية النواب توصي بزيادة موازنة مديرية الأمن العام وفتح باب التجنيد

العموش: 4 ملايين دينار لمشروع جوازات السفر الإلكترونية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الأربعاء، 25-01-2023 06:18 م

الفراية: إنشاء سجن جديد في الأزرق بكلفة 70 مليون دينار

WhatsApp Image 2023-01-25 at 5.51.53 AM


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف وزير الداخلية مازن الفراية أنه سيتم إنشاء سجن في منطقة الأزرق بكلفة 70 مليون دينار ويتسع لنحو 3 آلاف نزيل.

اضافة اعلان

  

وقال الفراية خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك توجه لتوسعة سجن في منطقة سواقة وهو سجن يتمتع بإجراءات أمنية خفيفة للجرائم البسيطة، عدا عن تطوير وتحديث بعض السجون.

وأضاف أن القدرة الاستيعابية للسجون في الأردن تقدر بـ13500 فيما يتجاوز عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل اليوم عن 21 ألف نزيلا.

 

وبيّن أن الزيادة الكبيرة في عدد النزلاء بالسجون تعود إلى الزيادة السكانية في الأردن، مشددا على أنه وجه الحكام الإداريين إلى عدم التوسع في التوقيف الإداري.

وأشار إلى أن الوزارة سهلت عملية القدوم إلى المملكة من خلال الإجراءات على الحدود، لافتا إلى أن عدد القادمين إلى الأردن خلال شهر كانون أول الماضي بلغ مليون و100 ألف شخص مقارنة مع 600 ألف شخص خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأوضح الوزير أن الإقامة للعراقيين تجدد اليوم في نفس الوقت، لافتا إلى أن نسبة الخدمات الإلكترونية في الوزارة بلغت 100%، عدا عن تسهيل إجراءات قدوم السوريين في أوروبا للقاء ذويهم في الأردن من باب الإنسانية.

 

وتابع أنه سيتم تفعيل الفيزا الإلكترونية نهاية الشهر الحالي واقتصارها على الجنسيات غير المقيدة في الأردن.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الاقتصادي والاجتماعي يناقش دراسة حول الضرائب وحقوق الإنسان

وزارة التربية والتعليم

تعميم من التربية حول امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2023

1220222922461250973917

مذكرة تفاهم بين "آل البيت و"الحضارة الإسلامية في أوزبكستان"

ggggg

وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها المصرية ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب

1479976

مدير الأحوال: لا يمكن تزوير الهوية الأردنية

shutterstock_1990303628-min-scaled-1

العموش: 4 ملايين دينار لمشروع جوازات السفر الإلكترونية

أخبار متعلقة
63beb45b9713d

الرئيس العراقي: مستعدون لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني

main_image5bb116b85b3c5

مصدر حكومي يوضح حول ما يتم تداوله عن العفو العام

63ad5dc521e8b

الإحصاءات: ارتفاع عجز الميزان التجاري 30.2% في الشهور العشر الأولى

WhatsApp Image 2022-12-28 at 11.26.30 AM

نحو 2 مليار دولار حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن

1672148589874

الخصاونة يؤكد متابعة مخرجات زيارة جلالة الملك إلى الجزائر

0L5A0028

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب