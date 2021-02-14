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الأحد، 14-02-2021 08:26 م

الفراية : العودة للحظر قرار مؤلم

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات العميد مازن الفراية  خلال مداخلة مع برنامج صوت المملكة مساء الأحد، أن هناك أكثر من ألف اصابة تكررت اصابتها مرة أخرى بالفيروس توفى الله منهم 18 شخصاً.
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وأكد أن العودة للحظر قرار مؤلم لكن الأكثر ايلاما منه فقدان الأعزاء علينا، وهناك حلول أسهل من الحظر مثل الالتزام بالتعليمات الوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وبين أن 372 ألف شخص سجل للحصول على مطعوم كورونا وهو عدد متواضع بالنسبة لسكان المملكة، مشدداً على أن هناك نسبة اقبال ضعيفة من قبل الفئة السنية فوق 60 عاماً.

 




 

 


 

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