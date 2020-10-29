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الخميس، 29-10-2020 12:09 ص

الفراية للوكيل : عزل البحر الميت مستمر لمن يرغب و 80 مصاباً متواجدون حالياً

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية للوكيل الاخباري ان 80 مصابا بفيروس كورونا لا يزالون في منطقة العزل المخصصة للمصابين في البحر الميت . 

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واكد الفراية في تصريحه ان العزل في منطقة البحر الميت والذي تم افتتاحه للزيادة الكبيرة في عدد الحالات يستقبل شريحة محددة من المصابين فقط وذلك بعد اقرار واعتماد العزل المنزلي .

 

واوضح الفراية للوكيل ان عزل البحر الميت يكون لمصابي كورونا اللذين لا تتوفر لديهم امكانية العزل المنزلي ويكون ذلك بناءً على رغبتهم . 

 

وكانت وزارة الصحة قد خصصت مساحة في منطقة البحر الميت للعزل تتسع لـ 350 مصابا بكورونا بحيث يقيم كل مصاب في غرفة منفصلة ويشرف على رعاية المصابين فريق متخصص من الخدمات الطبية الملكية وبدعم لوجستي من وزارة الصحة.


 




 

 


 

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