القبض على اشخاص نفذوا جريمة سرقة تحت تهديد السلاح في عمان

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة جنوب عمان اليوم بسلب مبلغ 60 الف دينار من محاسب يعمل في احد المطاعم بالعاصمة ، حيث افاد انه واثناء مسيره بالمركبة وبحوزته المبلغ المالي قام احد الاشخاص بالادعاء بانه قام بدهسه وطلب منه اسعافه لاقرب مستشفى ، ليقوم ذلك الشخص وبرفقة شخص اخر بالصعود معه داخل المركبة وقاما بعد ذلك بتهديده بواسطة سلاح ناري بحوزتهما وسلب المبلغ المالي منه والفرار من المكان .واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً خاصاً من ادارة البحث الجنائي تولى التحقيق في القضية حيث تمكن بعد جمع المعلومات وتتبع عدد من الادلة من تحديد هوية شخصين اشتركا بعملية السلب حيث جرى القاء القبض عليهما وعلى شخص ثالث ساعدهما بعد ارتكاب الجريمة وضبط كامل المبلغ المسلوب والسلاح الناري المستخدم .