الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 08:57 م

القبض على شخص خطير جدا بعمان

الامن


 
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وعلى اثر متابعة البحث الجنائي لاحد المطلوبين المصنف بالخطير والمسجل بحقه ٥٢ طلب امني منها ٣٩ طلب لادارة مكافحة المخدرات واخرى مرتبطة بحمل السلاح والتهديد ، تم تحديد مكان تواجده داخل مركبته في العاصمة  .
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  و جرى مداهمته حيث القي القبض عليه بعد ان ابدى مقاومة للقوة محاولا الفرار  

واشار المصدر ان المطلوب بادر فور مشاهدة القوة بالفرار ،  وضبط بحوزته سلاحيين نارين احدهما اوتوماتيكي اضافة الى ستة الاف حبة مخدرة  و ٣ كفوف من مادة الحشيش وكمية من ماده الكريستال المخدرة وبوشر التحقيق معه .

 




 

 


 

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