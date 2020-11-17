الثلاثاء 17-11-2020
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الثلاثاء، 17-11-2020 10:32 ص

القبض على مروج مخدرات بإربد

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في قسم مكافحة المخدرات في محافظة اربد وبعد جمع المعلومات وتحديد مكان احد مكرري قضايا ترويج المواد المخدرة وبحقه  8 طلبات امنية في قضايا المخدرات وحمل السلاح واطلاق العيارات النارية ، فقد داهموا وباسناد من الفريق الخاص مكان وجوده والقوا القبض عليه وضُبط بحوزته 7 كغم من مادة الحشيش المخدرة (الجوكر) وكمية من بودرة الحشيش الصناعي ومادة الكريستال المخدرة اضافة الى ستة اسلحة نارية.
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كما وجرت مداهمة مروجين اثنين اخرين في محافظة اربد استخدما احدى الخيام في منطقة خالية من السكان لتخزين وبيع المواد المخدرة حيث القي القبض عليهما وضبط بداخل الخيمة بعد تفتيشها على 4 كغم من مادة الحشيش الصناعي(الجوكر) وبوشرت التحقيقات مع كافة المقبوض عليهم تمهيداً لاحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة .

 




 

 


 

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