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القبض على 20 تاجرا ومروجا للمخدرات وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة

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الأحد، 14-07-2024 04:14 م

القبض على 20 تاجرا ومروجا للمخدرات وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفّذوا حملتين أمنيتين في مناطق جنوب العاصمة وفي محافظة عجلون، بعد جمع المعلومات حول عدد من تجّار ومروجين ومطلوبين، حيث أفضت الحملة الأولى جنوب العاصمة إلى إلقاء القبض على ستة أشخاص، فيما أفضت الحملة الأخرى في محافظة عجلون إلى إلقاء القبض على 9 أشخاص وضُبط ما بحوزتهم من مواد مخدّرة وأسلحة نارية.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم كذلك وخلال ال 48 ساعة الماضية التعامل مع خمس قضايا نوعية ، في مختلف مناطق المملكة ، كان أبرزها ضمن اختصاص البادية الوسطى حيث دوهم منزل أحد تجّار المخدرات بعد التأكد من تخزين كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة داخله وأُلقي القبض عليه وضبط داخل المنزل 29 ألف حبة مخدرة وسلاح ناري، فيما تمت كذلك مداهمة مطلوب تاجر للمخدرات بحقه 14 طلباً في البادية الوسطى وضبط بحوزته 2000 حبة مخدرة وكمّية من الكريستال المخدرة وسلاح ناري.


وفي محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين ،أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات وبحوزته 13 ألف حبة مخدرة، فيما جرى ضبط 8 آلاف حبة مخدرة في القضية الأخرى بعد مداهمة مروّج للمخدرات وإلقاء القبض عليه ، كما وأُلقي القبض على مروج في محافظة الكرك وضُبط بحوزته 4 كفوف من مادة الحشيش المخدرة .

 




 

 


 

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