الوكيل الاخباري –

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أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم، اليوم الأحد، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 16%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 18%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 40%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 11%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%