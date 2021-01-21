الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 10:49 م

القطامين يحذر من العودة للحظر الشامل بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار معن القطامين ان الخوف بفتح القطاعات أن يعود المنحنى الوبائي لما كان عليه ونعود للتقيد وللحظر الشامل.
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وأكد القطامين أن الفتح لابد أن يرافقه برتوكولات تضمن الالتزام بالإجراءات الصحية، وتم انشاء برنامج توكيد حتى يكون هناك ثقة في أن الأمر يسير كما ينبغي.

 وأشار في تصريحات صحفية إلى أن المعادلة الجديدة تقتضي بتمكين المنشأة عبر برتوكول متفق عليه من المؤسسات الصحية المعنية، ومخصصة للمنشآت المغلقة، فيما يطبق على المنشآت العاملة إجراءات تم نشرها سابقاً.

ولفت إلى أن برنامج توكيد سيتأكد من جميع العاملين في المنشآت أنهم غير مصابين بكورونا، حيث رصدت حالات لعاملين في مواقع عملهم وكانوا مصابين بالفيروس.

ونوّه القطامين بأن تدرجا في برنامج توكيد، وحسب حجم المنشآت وعدد العاملين فيها حيث قسمت إلى منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

وبين أنه يمنع على المراقب التحدث مع أي عميل، أو التصرف خارج البرتوكول المتبّع، بحيث يتحدث مع شخص واحد في المنشأة.

وأضاف إذا كانت المنشأة 500-1000 متر، يمكن ل5 منشآت الاشتراك بتعيين مراقب واحد، وإذا كانت المنشآة تزداد عن ألف متر مربع فيتطلب من المنشأة تعيين مراقب واحد.

وأشار إلى أن القرار بالفتح التدريجي ينم عن حس عال باهمية عودة القطاعات الاقتصادية في لحظة يتجه فيها العالم ودول المحيط إلى لإغلاق، مؤكدا “نجتهد ونتمنى أن نُصيب، والأردن يفتح القطاعات والآخرون يتجهون للإغلاق”.

 




 

 


 

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