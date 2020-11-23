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الإثنين، 23-11-2020 07:50 م

القطامين يوضح حول مراجعة أمر الدفاع رقم 6 وجدولة قروض

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الوكيل الاخباري - قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين أن هناك توجها لإنشاء مركز وطني لبيانات سوق العمل في الوزارة لتطوير آلية تنظيم السوق وتوفير المعلومات لتكون القرارات المتخذة مبينة على بيانات وليس تقديرات.
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وأشار القطامين خلال لقائه الصحفيين اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة هدفت إلى ربط العمل والاستثمار لارتباطهما ببعض لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات كورونا، والتخطيط أيضا للمستقبل في ظل محدودية الموازنة العامة وشح الموارد، لافتاً إلى أن الاستثمار هو الذي يولد فرص عمل للأردنيين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على الموازنة في التعامل بين صاحب العمل والعامل في عملية تنظيم سوق العمل، وفي أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها.

ولفت الوزير إلى أن العمل جار على تقييم ومراجعة أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه، لمعالجة الثغرات ومراجعة بنود أمر الدفاع للحفاظ على ديمومة عمل المنشآت وعلى العاملين فيها، بالتزامن مع مراجعة برامج الحماية التي أطلقها الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا.

ورداً على سؤال للصحفيين حول عدد الذين فقدوا وظائفهم منذ بداية جائحة كورونا قال الوزير: "بحسب ارقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حصل 31 ألف مشترك على بدل التعطل منذ بداية الجائحة وبحسب ارقام وزارة العمل فإن 4 آلاف و187 عاملا توقفت أعمالهم بسبب توقف منشآتهم عن العمل" ، مشيرا الى أن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية ومن خلال الاستثمار على إيجاد فرص للتشغيل، إضافة إلى برامجها التي قد تطلقها لاحقاً.

وأكد أن العمالة الوافدة الملتزمة بالأنظمة والتعليمات مرحب بها إذا كانت تخدم اهداف التنمية الاقتصادية للأردن، مشيراً إلى أن هناك مهنا شاقة لا يقبل عليها الأردني وتشغلها العمالة الوافدة.

وشدد القطامين على ضرورة مراجعة مساقات ومناهج التدريب المهني لتدريب الشباب على فرص عمل غير تقليدية تمكنهم من دخول سوق العمل مثل الوظائف الرقمية التي تتخطى حدود الدول وتفتح آفاقا جديدة للشباب خصوصاً للأجيال في المناطق النائية الذين يواجهون تحديات في الحصول على فرص عمل .

وأضاف أنه سيكون هناك حملة وطنية للتوعية والتثقيف بأهمية العمل المهني ودخول عالم الوظائف الرقمية والتأهيل والتدريب لتغيير القناعة لدى البعض حول الاكتفاء بالشهادة الأكاديمية وضرورة التسلح بالمهارات في المهن غير التقليدية، مؤكدا أن الأردن يزخر بالخبرات والكوادر البشرية التي إذا تسلحت بالمهارات الحديثة التي تواكب تطور متطلبات سوق العمل ستكون دائما في مقدمة الخبرات المطلوبة.

وبخصوص صندوق التنمية والتشغيل أكد القطامين أن العمل جار على مساعدة المتعثرين من مختلف الفئات وزيادة فترة السماح لبعضهم وجدولة بعض القروض، إضافة إلى مراجعة عمل الصندوق بشكل عام .

 




 

 


 

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