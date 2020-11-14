السبت 14-11-2020
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السبت، 14-11-2020 07:53 م

القوات المسلحة تواصل تطبيق الحظر الشامل في محافظات المملكة

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الوكيل الاخباري - واصلت القوات المسلحة تعزيز تواجدها في كافة أنحاء مدن ومحافظات المملكة لمساندة جهود الأجهزة الأمنية في واجباتها، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
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وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات، وذلك للتخفيف من أعداد الإصابات اليومية، لتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي والكوادر الصحية.

ويقضي التعزيز بمنع التجمعات تنفيذاً لقانون الدفاع من خلال فرض الحظر الشامل، وإقامة نقاط الغلق المشتركة على المداخل الرئيسية والفرعية في كافة محافظات المملكة. وكانت القوات المسلحة قد انتشرت منذ اليوم الأول من تطبيق الحظر الشامل لمساندة الأجهزة الأمنية في واجبها في كافة مناطق المملكة بشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن ويضمن سلامتهم.

 




 

 


 

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