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الخميس، 30-06-2022 06:47 م

القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً بحرياً تعبوياً

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الوكيل الاخباري - نفذت كتيبة المشاة البحرية /77 ومجموعة الزوارق المقاتلة، التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية وبإسناد جهد جوي من طائرات سلاح الجو الملكي، اليوم الخميس، في إحدى ميادين التدريب المخصصة، فعاليات التمرين البحري (الساحل الحصين) بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله الشديفات، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

ويأتي التمرين في إطار مواكبة أساليب التدريب الحديثة وتنوع طرقها كمّاً ونوعاً وبما يتناسب مع الظروف التي تفرضها البيئة العملياتية واللوجستية للوصول إلى قوات بحرية محترفة قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية البحرية الحالية والمستقبلية.

واستمع العميد الركن الشديفات إلى إيجاز قدمه قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد الركن البحري هشام الجراح، حول سير العملية التدريبية ومجريات التمرين والسيناريوهات المحتملة والإجراءات المتخذة لتنفيذه.

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