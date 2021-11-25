الجمعة 26-11-2021
الوكيل الاخباري

الرصيفة: ورشة عمل حول العنف ضد المرأة

الكشف عن سبب تأخر عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الهيبة

الكرك: الاسرة التربوية تحتفل بمئوية تأسيس الدولة الأردنية

تنشيط السياحة تنظم ورشة عمل بين مكاتب السياحة الاردنية والنيجيرية

المملكة المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز عتبة 10 ملايين

المفرق: جمعية قدرات تنشئ منصة لاستقبال شكاوى العنف المبني على التمييز

البلقاء التطبيقية تطلق مبادرة عيلتنا ما احلاها

اختتام مشروع ادارة النفايات الصلبة ببلديات الشمال

ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بغرفة تجارة الرمثا

ضبط مطلوب أطلق النار على قوة أمنية وحاول إصابة أفرادها

الخميس، 25-11-2021 11:33 م

الكرك: الاسرة التربوية تحتفل بمئوية تأسيس الدولة الأردنية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - نظمت إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قسم النشاطات التربوية في مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الخميس في مركز الحسن الثقافي احتفالا بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وتأتي هذه الاحتفالية التي حضرها مدراء التربية والتعليم في جميع ألوية المحافظة وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وأفراد المجتمع المحلي احتفاء بالمنجزات الهاشمية للدولة الأردنية على مدار 100 عام مضت على الرغم من الأزمات المتلاحقة، والتي تم التغلب عليها والخروج منها من خلال الجهود الهاشمية المتوارثة وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كرس جهده لخدمة الأردن والأردنيين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الرصيفة: ورشة عمل حول العنف ضد المرأة

f

تنشيط السياحة تنظم ورشة عمل بين مكاتب السياحة الاردنية والنيجيرية

759524850

المفرق: جمعية قدرات تنشئ منصة لاستقبال شكاوى العنف المبني على التمييز

1120212318287897021535

البلقاء التطبيقية تطلق مبادرة عيلتنا ما احلاها

10202124192832334465346

اختتام مشروع ادارة النفايات الصلبة ببلديات الشمال

11202125151434436333838

ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة بغرفة تجارة الرمثا

أخبار متعلقة
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

محاضرة توعوية حول مكافحة المخدرات بالمزار الشمالي

1020212520575416413442

وزير التربية : لا تغيير على رؤساء و مجالس امناء الجامعات الرسمية

w

طالب يكتشف خطأ في كتاب العلوم ووزير التربية يستقبله

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية : إعادة المعلمين المحالين للإستيداع الى التربية

10202123102752160051110

وزير التربية : تم اغلاق مدرستين فقط

هواري 2

وزير الصحة : التنسيق كبير مع كوادر وزارة التربية والتعليم