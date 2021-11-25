الكرك: الاسرة التربوية تحتفل بمئوية تأسيس الدولة الأردنية

الوكيل الاخباري - نظمت إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قسم النشاطات التربوية في مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الخميس في مركز الحسن الثقافي احتفالا بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية.



وتأتي هذه الاحتفالية التي حضرها مدراء التربية والتعليم في جميع ألوية المحافظة وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وأفراد المجتمع المحلي احتفاء بالمنجزات الهاشمية للدولة الأردنية على مدار 100 عام مضت على الرغم من الأزمات المتلاحقة، والتي تم التغلب عليها والخروج منها من خلال الجهود الهاشمية المتوارثة وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كرس جهده لخدمة الأردن والأردنيين.

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