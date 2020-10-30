الكرك: قراءة في كتاب البحر الميت دراسة جغرافية تاريخية

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة الكرك ندوة عن بعد بعنوان "قراءة في كتاب البحر الميت دراسة جغرافية تاريخية" للباحث الدكتور عواد النواصرة للتعريف بالتطور التاريخي والجغرافي لتشكل البحر الميت.

اضافة اعلان



وتحدث النواصرة عن كتابه الصادر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع عام 2010 من حيث الهدف من تأليفه المتمثل بتسليط الضوء على الجانب التاريخي والجغرافي للبحر الميت على مر العصور وأثر ذلك على تراجع منسوب مياه البحر الميت بالوقت الحاضر وإنعكاسه على تراجع مساحتها وتشكل حفر الإذابة.

واضاف، أن الكتاب اشتمل على ثلاثة محاور، المحور الأول تشكل البحر الميت عبر الحقب الزمنية الطويلة وما رافقها من نظريات جغرافية تناولت حركة التصدع والزحزحة للصفائح والثاني حول تغير مستوى البحر الميت بإنخفاض منسوبه نظرًا لتداخل عوامل كثيرة بشرية وطبيعية والثالث انتشار حفر الإذابة بشكل كبير بالمنطقة.

وتناول الكتاب نظريات تشكل البحر الميت نظرية الحركة العمودية ونظرية الحركة الأفقية ودورها بتشكيله كأخفض بقعة في العالم يتمتع بميزات فريدة غير موجودة بالعالم.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





