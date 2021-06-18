الكرك: محاضرة بعنوان مسيرة الهاشميين في لواء القصر

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات القصر التابع لمديرية شباب الكرك اليوم الجمعة، عبر تطبيق الاتصال المرئي، محاضرة بعنوان "مسيرة الهاشميين" بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات في المركز ومثقفين من مختلف أنحاء المحافظة.

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وأوضحت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة، أن برامج وزارة الشباب تركز على العديد من المواضيع التي تهم القطاع الشبابي وتسلط الضوء على دور الهاشميين في الإصلاح بكافة مجالاته وخصوصا التي تم استعراضها في الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني والتي بينت منهجا متكاملا للتحسين والتطوير الشامل وارتكزت على دور الشباب ومنحهم الفرص وصولا إلى إشراكهم في صنع القرار.



وقالت المتطوعة إيمان المجالي، إن الهاشميين قادوا حركة النهضة العربية الحديثة من أجل الاستقلال والسيادة العربية، وكانت البداية بإطلاق رصاصة الثورة العربية الكبرى في 10 حزيران 1916؛ لتبدأ مسيرة الاستقلال وبناء الدولة مؤكدة على استمرارية مسيرة الهاشميين في الدفاع عن قضايا أمتهم وأهدافهم القومية والعربية، فقد بذلوا الغالي والنفيس وقدموا التضحيات من أجل رفعة الأمة وحريتها ووحدتها، والبقاء على مواقفهم الثابتة تجاه القدس والمقدسات الإسلامية.



وقالت رئيسة المركز أماني المجالي، إن هذه المحاضرة تهدف إلى زيادة الوعي التاريخي لدى الشباب الأردني لمعرفة الإنجازات العظيمة والمواقف المشرفة للهاشميين عبر التاريخ.



--(بترا)