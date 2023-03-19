الكرك: ندوة حوارية عن تعزيز قيمة الإبداع لذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة الكرك في مركز الحسن الثقافي، اليوم الأحد، ندوة حوارية حول طرق تعزيز قيمة الإبداع لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة.

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وقالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة خلال الندوة، إن الثقافة تحرص دائما على إدماج شرائح وفئات المجتمع كافة بأنشطتها المختلفة لتنمية واكتشاف جميع المواهب وتعزيزها وتقديم مختلف أشكال الدعم لها.



وأشارت إلى أن المركز مجهز بكودات بناء وأماكن للأشخاص ذوي الإعاقة تساعدهم على الاندماج والتفاعل مع الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية.



من جهتها، أكدت الخبيرة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة منار المدانات، أهمية التعرف بشكل مباشر من ذوي الإعاقة على قصص نجاحهم والتحديات والعقبات التي تواجههم، نظرا لامتلاكهم طاقات إبداعية خلاقة وقدرات تشكل حافزا للعمل عليها بأسلوب علمي وتربوي.



وعرضت المدانات لمفهوم الإبداع، ولا سيما لدى ذوي الإعاقة باعتبارهم أشخاصاً يمتلكون طاقات استثنائية وغير تقليدية، ويمتلكون روح الإيمان والتحدي.



وأكدت أهمية التهيئة البيئية والبشرية لتقبلهم بالمدرسة والجامعة ودمجهم بالقطاعات كلها.



وعرض عدد من الحضور من ذوي الإعاقة وذويهم نماذج من إبداعاتهم، وتميزهم بالحياة العامة وقصص نجاحهم بالحياة.