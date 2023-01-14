الكشف عن سبب الحادث الذي أودى بحياة طفل في العقبة أمس

الوكيل الإخباري - قال احد أقارب الطفل أيهم سعيد الكباريتي الذي توفي أمس بحادث سير في العقبة إن والد الطفل أثناء قيادة المركبة اصطدم بمركبة اخرى متوقفة أمامه في الشارع العام .

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وفي التفاصيل قال أحد أقربائه لـ "الوكيل الإخباري" إن الطفل أيهم والذي يبلغ من العمر 16 عاما ذهب برفقة والده لجلب بعض الحاجيات وأثناء قيادة والده المركبة تعرض الأب لعارض صحي قد يكون السبب في وقوع الحادث .



وأضاف أنه تم نقل والد أيهم إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة لتلقي العلاج إثر إصابته وما زال يمكث على سرير الشفاء.



وأقيمت صلاة الجنازة على الطفل أيهم سعيد الكباريتي اليوم السبت بعد صلاة الظهر في المسجد الكبير الحسين بن طلال في العقبة .



وكانت وزارة التربية والتعليم نعت الطالب أيهم الكباريتي والذي يدرس في مدرسة آيلة الثانوية للبنين/ الصف العاشر.

