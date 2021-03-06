الكشف عن موعد إنهاء البنية التحتية للباص السريع

أرشيفية







الوكيل الإخباري - تنتهي في نهاية الشهر الحالي أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد بالتزامن مع إنجاز العمل بالحزمة الإنشائية المنفذة بشارع الشريف ناصر بن جميل ووادي صقرة والتي تشمل انشاء جسر على تقاطع الكومودور ونفق على إشارات الرابية فضلا عن إعادة تأهيل الشارع وتجهيز مسار الحافلات.



وبحسب بيان وصل " الوكيل الإخباري " إن البنية التحتية للمشروع اكتملت بنسبة 98% وهذا ما يؤكد التزام الأمانة بالعمل والإنجاز برغم تداعيات أزمة كورونا.



وستطرح الأمانة ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري نهاية شهر نيسان (ابريل) المقبل عطاء تشغيل الباص سريع التردد الذي سيكون عبر ائتلاف دولي بنسبة 51 % مقابل 49 % للمشغل المحلي، وذلك لخدمة مواطني مدينتي عمان والزرقاء.



وأشار البيان إلى أنه جرى مؤخرا تجهيز وإعداد خطة التشغيل للمشروع بما يتوافق مع تقدم العمل في مشروع حافلات سريع التردد بين عمان والزرقاء على اتوستراد الزرقاء والمتوقع إنجاز أعماله الإنشائية نهاية العام الحالي، وسيصار الى تشغيل المشروع بكافة مراحله.



وأوضح أن ما يعرف بوصلة طارق عين غزال والتي تشمل تقاطع طارق وتقاطع الشهيد ومحطة الركاب في مجمع المحطة التي تم استحداثها للربط المباشر بين الزرقاء وشمال عمان سينتهي العمل بها بالتزامن مع انتهاء وزارة الأشغال العامة والإسكان لأعمال مشروع اتوتستراد عمان الزرقاء.



وأعلنت الأمانة مؤخرا انها استكملت أربعة مشاريع للباص سريع التردد هي محطة الركاب الرئيسة في صويلح، ومحطة متحف الاردن في راس العين، وتقاطع المدينة الرياضية، وانجاز الاعمال في شارع الملكة رانيا العبدالله للمقطع الممتد من إشارة مسجد الجامعة وحتى جسر مستشفى الجامعة.



وأكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن مشروع الباص سريع التردد هو 'إضافة حضارية لمدينة عمان ومنظومة متكاملة من الخدمة تشمل رفع كفاءة الطرق على طول مسار الباص البالغة 25 كم، ويوفر حلولا مرورية على التقاطعات'.



وأنجزت الأمانة في شارع الملكة رانيا العبدالله للمقطع الممتد من إشارة مسجد الجامعة وحتى جسر مستشفى الجامعة تركيب الأدراج والمصاعد الكهربائية بمحاذاة البوابة الرئيسة للجامعة، وعند كلية الزراعة، وبوابة مستشفى الجامعة، والأرصفة للمسار المخصص للحافلات سريعة التردد، ورفع مستوى شبكة تصريف مياه الأمطار في المنطقة.



وفي محطة صويلح وهي نقطة ربط بين عمان ومدن شمال المملكة ونقطة الانطلاق الرئيسة للحافلات، سيتم دخول الحافلات عبر نفق الى طابق التسوية لتحميل وتنزيل الركاب وانتقال الباص داخل المحطة بواسطة رمبات (منحدرات داخلية) للطوابق الأخرى، فيما يعتبر الطابق الأرضي للإدارة والتشغيل ومركز خدمات للمسافرين، والطابق الأول محطة تحميل وتنزيل وتم ربطه مع الجسر القائم (جسر صويلح) وهو مخرج الباص السريع باتجاه الجامعة الأردنية.



وتشمل عناصر تقاطع المدينة الرياضية إنشاء مسار الباص والجسور الخرسانية الأول من شارع الملكة علياء (دوار الداخلية) باتجاه شارع الشريف ناصر بن جميل، والثاني للسير القادم من شارع الملكة رانيا باتجاه شارع الشهيد، فضلا عن إنشاء محطة لخدمة الركاب على مستوى الدوار.



وتضمنت الأعمال في محطة متحف الاردن براس العين حزمتين، الأولى: شارع عمر مطر بإنشاء مسار الباص سريع التردد مع إجراء تحسينات مرورية للتقاطعات في نهاية شارع عمر مطر للتقاطع مع شارع الأميرة بسمة، والربط باتجاه الدوار الثالث، ومحطة متحف الاردن بتصميم مميز، لتشكل معلما حضاريا وجماليا في الموقع.



يذكر أن مشروع الباص السريع يمول بقرض فرنسي قيمته 117 مليون دينار، ويصل عدد حافلات هذا المشروع إلى 150، تعمل ضمن تردد ومواعيد منتظمة.



ويشتمل مسار الباص على خدمة نقل الركاب من الأحياء لتمكينهم من الوصول إلى 4 محطات رئيسة و9 محطات فرعية للتوقف.