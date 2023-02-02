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الخميس، 02-02-2023 08:50 م

الكشف عن موعد تقديم طلبات القبول الموحد لطلبة تكميلية التوجيهي

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب الخميس، إن بدء تقديم طلبات القبول الموحد لطلبة تكميلية التوجيهي الثلاثاء المقبل ولغاية مساء السبت الذي يليه.

وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية أن عملية التقديم إلكترونية بشكل كامل تبدأ صباح الثلاثاء القادم 7/2/2022 وتستمر لمدة 5 أيام حتى الساعة 12 من السبت 11/2/2023.

ولفت إلى أن عملية القبول على الدورة التكميلية الحالية هي استكمال لعملية القبول على الدورة الصيفية الماضية، بمعنى أن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية التي أعلنت على الدورة الماضية هي التي ستكون بداية لعملية القبول لهذا الفصل.

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