الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 04:32 م

اللواء الحنيطي يقلد ضباط بميدالية مئوية الدولة

جيش


الوكيل الإخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قلّد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، ميدالية مئوية الدولة الأولى لكوكبة من ضباط القوات المسلحة الأردنية العاملين والمتقاعدين.

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ونقل اللواء الركن الحنيطي تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للمكرمين ولجميع منتسبي القوات المسلحة، مؤكداً أن نشامى الجيش العربي يعاهدون جلالته بأن يبقوا الجند الأوفياء للوطن وقائد الوطن، مستمدين من جلالته العزم والتصميم والإرادة ليبقى هذا الحمى العربي الأصيل واحة أمن واستقرار.


وقال المفتش العام للقوات المسلحة العميد الركن فخر خليفات إن الجميع في الذكرى المئوية الأولى لتأسـيس الدولة الأردنية، يتطلعون إلى مسـيرة حافلة بالمنجزات والخبرات العميقة، متجاوزين الصــعوبات والتحديات، مبيناً أن العلاقة الوطيدة التي جمعت قيـادتـه منذ اللحظة الأولى للتأسيس مع مختلف شـرائح المجتمع الأردني كان لها الدور الأبرز في تأسيس وطنٍ يسوده الأمن والطمأنينة والعدالة.


وأضاف العميد الركن خليفات أن الأردن كان وما زال مشـروعاً عروبياً نهضـوياً، ملتزما بالدفاع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وأن الأجيال المتلاحقة استمرت في خوض التجارب التي تراكمت لتسهم في تعزيز بناء الدولة الأردنية الحديثة، التي تحوز على مكانة متقدمة إقليميا وعالميا.


وكان جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني قد أنعم على القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في غمرة احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش بوسام مئوية الدولة، تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة في سبيل رفعة ونهضة الأردن والمحافظة على أمنه واستقراره على مدار مائة عام من تأسيس الدولة الأردنية.


حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


 




 

 


 

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