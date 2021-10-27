الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العريقات والمحاميد وملحم

وزير التربية : إعادة المعلمين المحالين للإستيداع الى التربية

المباشرة بتنفيذ مشروع التكييف المستدام لخفض استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد

لجنة المرأة في الأعيان تزور مدينة العقبة

توقيع اتفاقية أردنية أوكرانية لدعم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا

فلسطين: 6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر رفح

علان لـ الوكيل: كلف الشحن على البضائع الشتوية ارتفعت حوالي 15%

اللجنة القانونية النيابية تلتقي أحزابا أردنية

الاحتلال يخطر بهدم منشآت في بيت لحم

الأربعاء، 27-10-2021 04:55 م

المباشرة بتنفيذ مشروع التكييف المستدام لخفض استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد

w


 الوكيل الاخباري - باشرت الجمعية العلمية الملكية، وبالتعاون مع وزارة البيئة، بتنفيذ مشروع التبريد والتكييف المستدام، لخفض استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد والتكييف في الأردن والتحول إلى استخدام غازات التبريد الصديقة للبيئة.

وأعلن عن المباشرة بتنفيذ المشروع في الأردن خلال الاجتماع الذي عقد في الجمعية العلمية الملكية، اليوم الأربعاء بمشاركة جميع الأطراف المعنية بتنفيذه وهي وزارة البيئة الأردنية والجمعية العلمية الملكية، بالشراكة مع شركة Guidehouse الألمانية، وهذا المشروع ممول من وزارة البيئة الألمانية ضمن إطار البرنامج الإقليمي Cool Up. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202121162631715910736

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العريقات والمحاميد وملحم

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية : إعادة المعلمين المحالين للإستيداع الى التربية

6179555c67253

توقيع اتفاقية أردنية أوكرانية لدعم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا

55177270d0f54d97927407ea910f7875

30 ألف مراجع شهريا للمراكز الصحية في مأدبا

الألبسة

علان لـ الوكيل: كلف الشحن على البضائع الشتوية ارتفعت حوالي 15%

images

تعرض طالبة للضرب من قبل زميلاتها في عمان والوزارة توضح

أخبار متعلقة
f

أوكرانيا: نهتم بالاستثمار في الأردن

w

جمع 70 طناً من النفايات البحرية على طول 10 كيلومترات بالعقبة

10202124113030637687948

هيئــة تنظيــم الاتصـالات تقـــر خطتها الاستراتيجية

commercialisti

جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات تعقد اجتماعها السنوي

298473-المبانى-بمدينة-السلط

اختتام فعاليات البطولة السنوية الـ 20 للعبة المنقلة في السلط

w

معاصر الزيتون تبدأ موسم استقبال الثمار وعصرها