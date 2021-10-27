المباشرة بتنفيذ مشروع التكييف المستدام لخفض استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد

الوكيل الاخباري - باشرت الجمعية العلمية الملكية، وبالتعاون مع وزارة البيئة، بتنفيذ مشروع التبريد والتكييف المستدام، لخفض استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد والتكييف في الأردن والتحول إلى استخدام غازات التبريد الصديقة للبيئة.



وأعلن عن المباشرة بتنفيذ المشروع في الأردن خلال الاجتماع الذي عقد في الجمعية العلمية الملكية، اليوم الأربعاء بمشاركة جميع الأطراف المعنية بتنفيذه وهي وزارة البيئة الأردنية والجمعية العلمية الملكية، بالشراكة مع شركة Guidehouse الألمانية، وهذا المشروع ممول من وزارة البيئة الألمانية ضمن إطار البرنامج الإقليمي Cool Up.

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