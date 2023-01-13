الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 04:55 م

المجالي: مليونا زائر للعقبة خلال 2022

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الوكيل الإخباري - قال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، إن مدينة العقبة استقبلت زهاء مليوني زائر خلال العام الماضي كما سجلت مليون عملية حجز في فنادقها.

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وأضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن هناك تعاونا مع غرفة تجارة العقبة والقطاع الخاص بشكل عام من أجل تنشيط السياحة في مدينة العقبة من خلال إطلاق كرنفال “الدفا جنوبي ” الذي تم إطلاقه أمس الخميس.


وأشار إلى أن الكرنفال جاء ضمن منظومة متكاملة تستمر لأكثر من 18 شهرا لتعزيز الحركة السياحية لتكون الزيارة للعقبة ليست للتسوق فقط وإنما للترفيه والمغامرة والتحدي في مختلف مناطق العقبة التي تشكل جزءا من المثلث الذهبي .

 


 




 

 


 

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