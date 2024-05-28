الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الغذاء والدواء تعلن عن حملة رقابية بموسم الصيف

هيئة الاتصالات: تراجع تأثير التشويش على تحديد المواقع في الأردن

العمل : عطلة الجلوس الملكي على العرش تشمل القطاع الخاص

علان يتوقع ارتفاع الطلب على الذهب محلياً

26 مليون دينار قيمة القروض المقدمة من الإقراض الزراعي منذ بداية العام

لبيد: نتنياهو فقد السيطرة ونستحق حكومة جادة وعاقلة

صدور إرادة ملكية سامية

صحة غزة: خروج مستشفى ميداني وعيادة طبية برفح عن الخدمة

نتائج انتخاب الهيئة التنفيذية لمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية- أسماء

المحامين تنظم وقفة تضامنية مع فلسطين

الثلاثاء، 28-05-2024 11:31 ص

المدارس الخاصة: إقبال ضعيف على حجز المقاعد للعام الدراسي القادم

99


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إن الإقبال على تجديد حجز المقاعد في المدارس الخاصة أو الانتقال من المدارس الحكومية إلى الخاصة لا زال ضعيفاً منذ بدء فتح باب التسجيل للعام الدراسي القادم.اضافة اعلان


وأضاف الصوراني لـ "الوكيل الاخباري" أن باب التسجيل مستمر لغاية بدء العام الدراسي المقبل، متوقعاً أن تحسن الحركة في آب القادم مع قرب العام الدراسي. 

ولفت أن عدد من أولياء الأمور لم يسددوا أقساط العام الدراسي الحالي لغاية الآن بسبب الأوضاع المادية الصعبة .

وأكد أن نحو نصف مليون طالب وطالبة يدرسون في المدارس الخاصة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202117173541775151712

عاجل العمل : عطلة الجلوس الملكي على العرش تشمل القطاع الخاص

ككك

علان يتوقع ارتفاع الطلب على الذهب محلياً

main_image5b8e8b7eaa959

26 مليون دينار قيمة القروض المقدمة من الإقراض الزراعي منذ بداية العام

إرادة ملكية

صدور إرادة ملكية سامية

257bdd21-c523-4817-8828-f2e23bb99a8e

نتائج انتخاب الهيئة التنفيذية لمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية- أسماء

WhatsApp Image 2024-05-28 at 11.59.47 AM

أبو السعود يستضيف وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية

أخبار متعلقة
file

نقابة التعليم الخاص تواصل عقد دوراتها التربوية للمعلمين

وو

المدارس الخاصة: عقد عمل جديد للمعلمين المعينين لأول مرة مدته 12 شهراً