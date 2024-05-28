المدارس الخاصة: إقبال ضعيف على حجز المقاعد للعام الدراسي القادم

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة



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قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إن الإقبال على تجديد حجز المقاعد في المدارس الخاصة أو الانتقال من المدارس الحكومية إلى الخاصة لا زال ضعيفاً منذ بدء فتح باب التسجيل للعام الدراسي القادم.وأضاف الصوراني لـ "الوكيل الاخباري" أن باب التسجيل مستمر لغاية بدء العام الدراسي المقبل، متوقعاً أن تحسن الحركة في آب القادم مع قرب العام الدراسي.ولفت أن عدد من أولياء الأمور لم يسددوا أقساط العام الدراسي الحالي لغاية الآن بسبب الأوضاع المادية الصعبة .وأكد أن نحو نصف مليون طالب وطالبة يدرسون في المدارس الخاصة.