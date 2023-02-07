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المركزي: توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في 2024

الثلاثاء، 07-02-2023 12:42 م

المركزي: توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في 2024

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الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، اليوم الثلاثاء، إن التوقعات السائدة عالمياً تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة خلال العام 2024.

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وأضاف الشركس أن الاقتصاد الأردني يمضي بخطى ثابتة نحو التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا، وأن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والبنك المركزي ساهمت في الحافظ على منعة الاقتصاد الوطني وتأمين الانتقال السلس إلى مرحلة التعافي.


واستعرض الشركس، خلال لقائه في مقر البنك المركزي رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق وعدد من أعضاء غرفتي تجارة الأردن وعمان وجمعية رجال الأعمال، السياسة النقدية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار النقدي، مؤكداً على أن سياسة تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، التي انتهجها البنك المركزي منذ عام 1995، هي السياسة الأمثل والأنسب للاقتصاد الأردني، وتُشكل دعامة أساسية للاستقرار النقدي والمصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي، وتلعب دورًا فاعلاً في تعزيز الثقة بالدينار الأردني، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، فضلاً عن تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.


وأشار الشركس خلال اللقاء إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، بالإضافة لاحتواء الضغوط التضخمية.

 




 

 


 

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