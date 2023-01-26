المستقلة للانتخاب تحصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 54001

الوكيل الاخباري - حصلت الهيئة المستقلة للانتخاب على شهادة الاعتماد الدولية " الأيزو 54001"، وذلك بعد أن خضعت لعملية التدقيق الخارجي لمدة يومين متتاليين، شمل كافة الإجراءات والعمليات المتعلقة بالمعايير الدولية لنظام الجودة، كما تم التأكد من استيفاء الهيئة لجميع متطلبات وشروط الحصول على الشهادة، بما يتعلق بتقديم الخدمة وتحديد فعالية نظام الجودة من خلال أدلة موضوعية لها علاقة بالقياس ومراجعة أهداف العمليات الرئيسية وإجراءات ومراحل العملية الانتخابية.



وشمل نطاق عملية التدقيق جميع مراحل العملية الانتخابية، وكيفية تعامل الإدارة مع مخرجات التدقيق حسب المعايير الخاصة لتطبيق النظام المعمول به عالميا، ومدى مطابقة المعايير المحددة بتحقيق الأهداف وتحديد بعض فرص التطوير والتحسين.



وبينت الهيئة أنه قد سبق لها الحصول على شهادة الأيزو المتعلقة بعملية ضبط الجودة للإدارات الانتخابية، وكان الاردن هو البلد الوحيد الذي يحصل على الشهادة الدولية في مجال الانتخابات على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.، وشهادة الاعتمادية الدولية " المتعلقة بنظام إدارة أمن وحماية المعلومات وللمرة الثالثة على التوالي.

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