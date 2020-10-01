المصنع التي سجلت فيه إصابات بكورونا ليس للكمامات

الوكيل الإخباري - نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ما تم تداوله بخصوص المصنع الذي تم اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا بين العاملين فيه في محافظة الزرقاء ، أن يكون مصنعا للكمامات.

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ودعت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، المواطنين الى ضرورة توخي الدقة عند نقل أي معلومة والتأكد منها قبل نشرها.

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