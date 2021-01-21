الخميس 21-01-2021
الوكيل الاخباري

النقل: السكك الحديدية ستربط مراكز الإنتاج المحلية مع منافذ التصدير

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

منظمة الصحة العالمية توضح حول تسجيل وفيات بعد تلقي اللقاح

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: تجار زيوت طالبوا برفع الأسعار ورفضنا ذلك

الزعبي لـ الوكيل: إمهال 8 كليات لتصحيح أخطائها خلال أسبوع

قرار هام حول تقديم الأراجيل في محال الكوفي شوب

تعرف على الحالة الجوية نهاية الاسبوع في البحر الميت والعقبة

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

تفاصيل هامة حول زيارة النزلاء في السجون غداً

العمل تضع بروتوكولات لبعض القطاعات لمنع انتشار فيروس كورونا

الخميس، 21-01-2021 02:03 م

المفوض العام للأونروا يزور مخيمي جرش وسوف

بيوت مهترئة مسقوفة بألواح من الزينكو في مخيم جرش-(الغد)


الوكيل الاخباري - زار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، مخيمي جرش وسوف أمس الاربعاء، للوقوف على التحديات التي واجهت العاملين في المخيمين بجميع القطاعات خلال جائحة كورونا.

اضافة اعلان

واستمع لازاريني خلال الزيارة التي رافقه خلالها مدير شؤون الوكالة في الأردن مارتا لورنزو، ورئيس هيئة العاملين أوغوتشي دانيلز، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، لإيجاز شامل من موظفي الوكالة بخصوص التحديات التي يواجهونها والظروف القاهرة للعمل خلال الجائحة.

 

وعبر لازاريني عن تقديره لجهود فرق الأونروا التي عملت على مدار الساعة من أجل ضمان استمرار كافة الخدمات بالرغم من حالات الإغلاق والمخاطر الصحية، لافتا إلى أن معظم العاملين في المجالات الصحية والاجتماعية وغيرهم هم أنفسهم من ابناء المخيمين.


واطلع المفوض العام على الإجراءات الوقائية والصحية من خلال ممثلات البرلمان المدرسي في مدرسة إناث مخيم جرش الإعدادية، لتفادي تفشي الفيروس وتحديات سبل الوصول إلى الدروس عبر الإنترنت في ظل جائحة كورونا.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ce89977ae404052b5bb6ee4bde0091a0

الزرقاء: ايقاف 3 محطات تحلية ومخالفة 5 وإنذار 20

3202027132232403271745

الأمن يوضح تفاصيل حادثة الاعتداء بالضرب على فتاة

299802_48_1610195415

وزير المياه والسفيرة البريطانية يفتتحان مشروع صرف صحي عين غزال

وزارة الصحة3

وزير الصحة يلتقي مجلس نقابة الممرضين

fd5d7e88f2cddb40a8279a851c1f7e8f

تمديد الفصل الثاني في المدارس ... بين التأييد والمعارضة

امن 2

اللواء الحواتمة: تطوير عمل مراكز الأمن والدفاع المدني على سلم الأولويات

أخبار متعلقة
120218152749278561550

محافظتان دون إصابات بكورونا اليوم

12021314397780648768

قرار حكومي قريب لفتح قطاعات جديدة

1220201717243717300108

مستشفى جرش يتسلم ثلاجة حفظ لقاح كورونا

5fe4e595a0d1f

وزارة الصحة توضح حول وصول سلالة جديدة من كورونا إلى الأردن

12202022163615243312447

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى بني عبده وعشيرة العبداللات

1220201718574341372473

%9.64 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس