المفوض العام للأونروا يزور مخيمي جرش وسوف

الوكيل الاخباري - زار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، مخيمي جرش وسوف أمس الاربعاء، للوقوف على التحديات التي واجهت العاملين في المخيمين بجميع القطاعات خلال جائحة كورونا.

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واستمع لازاريني خلال الزيارة التي رافقه خلالها مدير شؤون الوكالة في الأردن مارتا لورنزو، ورئيس هيئة العاملين أوغوتشي دانيلز، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، لإيجاز شامل من موظفي الوكالة بخصوص التحديات التي يواجهونها والظروف القاهرة للعمل خلال الجائحة.

وعبر لازاريني عن تقديره لجهود فرق الأونروا التي عملت على مدار الساعة من أجل ضمان استمرار كافة الخدمات بالرغم من حالات الإغلاق والمخاطر الصحية، لافتا إلى أن معظم العاملين في المجالات الصحية والاجتماعية وغيرهم هم أنفسهم من ابناء المخيمين.



واطلع المفوض العام على الإجراءات الوقائية والصحية من خلال ممثلات البرلمان المدرسي في مدرسة إناث مخيم جرش الإعدادية، لتفادي تفشي الفيروس وتحديات سبل الوصول إلى الدروس عبر الإنترنت في ظل جائحة كورونا.



--(بترا)

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