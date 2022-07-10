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الأحد، 10-07-2022 08:16 م

الملكية الأردنية تعتذر لمسافريها عن تأخر بعض الرحلات

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الوكيل الاخباري - قدمت شركة طيران الملكية الأردنية اعتذارها للمسافرين عن أي تأخير قد يطرأ خلال هذه الأيام على بعض رحلاتها في ضوء ما تشهدهُ الفترة الحالية من ازدحام كبير في حركة المسافرين ونقص الكوادر العاملة في المطارات وشركات المناولة الأرضية العالمية وانتشار فيروس أوميكرون، الأمر الذي نجم عنه ظهور حالات إيجابية بين موظفي أطقم الطائرات.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها تعمل بكل إمكانيتها على توفير كوادر أطقم الطائرات في المحطات المتأثرة بهذا التأخير.

كما أكدت حرصها على تقديم أفضل الخدمات لمسافريها واهتمامها البالغ بسلامتهم، وأن أي تأخير قد يحدث لبعض الرحلات يكون في جميع الحالات خارجاً عن إرادة الشركة وكوادرها، مقدرة تفهم المسافرين لمثل هذه الظروف الطارئة.

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