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السبت، 30-01-2021 06:27 م

الملكية لحماية الطبيعة تنفذ التعداد الوطني للطيور المائية

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الوكيل الاخباري - نفذت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تعدادا وطنياً للطيور المائية لحصر أعدادها ودراستها للتأكد من سلامة النظام الحيوي في المملكة.
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وسجل التعداد 142 نوعا من الطيور المائية التي تتبع لـ 23 عائلة من أصل 435 نوعا.

وقال الباحث في الجمعية محمد الزعبي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن الطيور تلعب دوراً كبيراً في النظام البيئي، وهي مؤشرٌ مهمٌ على صحة البيئة وإنتاجية الأنظمة البيئية، كما أن زيادة أعدادها أو تناقصها يدلُ على التغيرات الحاصلة للتنوع الحيوي وبيئات المنطقة. وبين أن الجمعية نفذت التعداد الوطني للطيور المائية لأول مرة عام 2000 كجزء من التعداد العالمي للطيور المائية الذي أطلقته المنظمة الدولية للمناطق الرطبة.

 




 

 


 

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