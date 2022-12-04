الملك والرئيس تبون يعقدان مباحثات في الجزائر

الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في الجزائر، اليوم الأحد، مباحثات جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتينة، وآخر المستجدات إقليميا ودوليا.



وأكد جلالة الملك والرئيس تبون، خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة جرت في قصر المرادية، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبيهما الشقيقين.



وشدد الزعيمان على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية.



وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

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