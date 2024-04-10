الأربعاء 10-04-2024
الوكيل الاخباري
 

سيناتور ديمقراطي: العالم وعد الفلسطينيين بدولة لكنه لم يف بذلك

اميركا : لم يصلنا موعد لعملية رفح

الأمن العام يحذر ويهيب بالمواطنين اول ايام العيد

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر

إعادة فتح طرق غمرتها مياه الأمطار في الشونة الشمالية

الارصاد : امطار في العيد

الاوقاف : تغيير مصلى العيد الرئيس بسبب الظروف الجوية

الأمم المتحدة تساعد بمراسم دفن كريمة لضحايا مستشفى الشفاء في غزة

الحكومة الإسبانية تحشد للاعتراف بدولة فلسطينية

ميناء العقبة على جاهزية عالية من الاستعدادات خلال العيد

الأربعاء، 10-04-2024 01:01 ص

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر

55


الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من ملوك وقادة وأولياء عهد دول عربية وإسلامية وصديقة، وعدد من كبار الشخصيات فيها.

اضافة اعلان


وأعرب مرسلو البرقيات عن أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك بهذه المناسبة، سائلين المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

 

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة، بهذه المناسبة.(بترا)

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مديرية الامن العام

الأمن العام يحذر ويهيب بالمواطنين اول ايام العيد

1712687744662

إعادة فتح طرق غمرتها مياه الأمطار في الشونة الشمالية

420248124559166819309

الاوقاف : تغيير مصلى العيد الرئيس بسبب الظروف الجوية

قصف غزة 2.jpg-5720667d-e4e9-4f12-8acf-421721dcd2a9.jpg-f6aa1ab8-ad7a-46de-951a-50168a10c580

الحكومة الإسبانية تحشد للاعتراف بدولة فلسطينية

7

ميناء العقبة على جاهزية عالية من الاستعدادات خلال العيد

6615755811f15

الملك مهنئا بحلول عيد الفطر: نسأل الله أن يديم الأردن سندا لأشقائه

أخبار متعلقة
11

تواصل فعاليات برنامج "رمضانيات" في الزرقاء

3202414233634408648501

الملك يعزي عشيرة الدلابيح

000

إنطلاق فعاليات برنامج رمضانيات في الزرقاء

ffff

توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين

000

ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 مأدبة الإفطار

0000

الملك يعزي الرئيس الروسي بضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو