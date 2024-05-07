الملك يؤكد ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى اجتماعه بمديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، في واشنطن، الاثنين، ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيصالها دون معيقات أو تأخير.

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وحذر جلالة الملك من تداعيات الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الكارثة المتفاقمة.



وتطرق الاجتماع إلى دور المنظمات الأممية في تأدية مهامها الإنسانية بالقطاع، إذ أكد جلالته أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.

كما تناول الاجتماع تداعيات أزمة اللجوء السوري على الأردن، الذي يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري على أراضيه.



وجرى بحث آليات التعاون بين الأردن والوكالة الأميركية للتنمية في التعامل مع آثار أزمة اللاجئين ودعم المشاريع التنموية في المملكة، خاصة في قطاع المياه.

وثمن جلالة الملك الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ودعم الوكالة المستمر واستجابتها لأولويات الأردن في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

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