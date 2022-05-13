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الملك يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية البرامج المنفّذة بالأردن

الجمعة، 13-05-2022 08:59 ص

الملك يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية البرامج المنفّذة بالأردن

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الوكيل الإخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، البرامج التي تنفذها الوكالة بالأردن.اضافة اعلان


وتناول اللقاء، الذي عقد اليوم الخميس بواشنطن بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، البرامج المرتبطة بقطاعات المياه والتعليم، إضافة إلى برامج تعزيز الحوكمة وتمكين الشباب والمرأة.

وأعرب جلالته عن تقديره لدور الولايات المتحدة المهم في دعم الجهود التنموية من خلال التشبيك والتكامل الإقليمي، داعياً إلى تعزيزها للتصدي للأزمات العالمية التي تُهدد أمن الطاقة والأمن الغذائي.

وتم خلال اللقاء استعراض مشاريع الشراكة الإقليمية الاقتصادية التي تضم الأردن وتدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، لتعود بالمنفعة على المنطقة بأكملها.

من جانبها، أشادت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بجهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وحرصه على العمل مع شركائه في المنطقة بشكل تكاملي لتعزيز منعة الإقليم في وجه مختلف الأزمات وانعكاساتها الاقتصادية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار. -

 




 

 


 

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