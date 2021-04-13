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الثلاثاء، 13-04-2021 06:15 م

الملك يتلقى اتصالاً من جونسون

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا، من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أكد خلاله دعم المملكة المتحدة لأمن الأردن واستقراره بقيادة جلالة الملك.
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وتم، خلال الاتصال، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة.

وأعرب جلالة الملك عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لرئيس الوزراء البريطاني، بوفاة سمو الأمير فيليب، دوق إدنبرة.

من جهته، هنأ جونسون جلالة الملك بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية، مشيدا بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.

 




 

 


 

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