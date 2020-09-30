الملك يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير الكويت الجديد

الوكيل الإخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، قدم خلاله التعازي بوفاة أخيه المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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وأعرب جلالة الملك خلال الاتصال، عن أحر التعازي لسمو أمير دولة الكويت والأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه. وأكد جلالته أنه فقد أخاً كبيراً برحيل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفقدت الأمتان العربية والإسلامية زعيماً حكيماً، كرس حياته لخدمة وطنه والإنسانية.



وعبر جلالة الملك عن تمنياته لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تسلّم مقاليد الحُكم بموفور الصحة والعافية، داعياً الله أن يوفقه لخدمة دولة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وشدد جلالة الملك على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين الأردن والكويت وشعبيهما الشقيقين، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب دولة الكويت الشقيقة.



