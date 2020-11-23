الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات جديدة للتعامل مع ازمة كورونا

تغيير على ايجاز كورونا الحكومي

وفاة إمام المسجد الحسيني

اوكرانيا تسجل 124 وفاة بكورونا

ايطاليا تسجل 630 وفاة و22930 اصابة جديدة بكورونا

الملك يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب

رئيس هيئة الأركان: الأردن سيخرج من هذه الأزمة بسلام

صندوق توفير البريد يتوقف عن العمل الثلاثاء والأربعاء

الجزائر: 120 وفاة 1005اصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق: 38 وفاة و2136 إصابة بكورونا

الإثنين، 23-11-2020 08:18 م

الملك يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب

جلالة-الملك-عبد-الله-الثاني


الوكيل الاخباري – أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة المتينة بين البلدين.
اضافة اعلان

وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد جلالة الملك أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا.

وعبر جلالته عن تمنياته للرئيس المنتخب بايدن بالتوفيق، وللشعب الأمريكي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202021192251714266257

تغيير على ايجاز كورونا الحكومي

main_image5fbbde1d1cd0b

وفاة إمام المسجد الحسيني

1606154441066

رئيس هيئة الأركان: الأردن سيخرج من هذه الأزمة بسلام

112020239540311716093

صندوق توفير البريد يتوقف عن العمل الثلاثاء والأربعاء

1606153759641

وزير الأوقاف يتفقد مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية

1120202017128642259848

القطامين يوضح حول مراجعة أمر الدفاع رقم 6 وجدولة قروض

أخبار متعلقة
b21800a0a69729871a76351faf4e9c3b

ولي العهد مستذكرا جده: 21 عاماً ومازال ساكناً في قلوبنا

FPp3SVWL7tjxYoqavTulykwQ2wWGTnwOmOcejvUT

العضايلة: طوبى لمن خلّد التاريخ أثره الطيب

مبك

الملك : الحسين نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن

جلالة-الملك-عبد-الله-الثاني

الملك يشارك في منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد في 16 الشهر الحالي

320202320141715645273

الملك: مشاهد مؤسفة وخرق للقانون

جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية