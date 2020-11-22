الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 09:30 م

الملك يجري اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين

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الوكيل الاخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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وأعرب جلالة الملك، خلال الاتصال، عن تقديره للدعوة الكريمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين لجلالته للمشاركة كضيف شرف في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدتها المملكة العربية السعودية. وأشاد جلالته بجهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، ومساعيها لحماية الاقتصاد العالمي، خصوصاً في ظل تداعيات جائحة كورونا.

 




 

 


 

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