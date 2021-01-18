الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية إلى الأردن

الملك يجري مباحثات مع الرئيس المصري في قصر بسمان

بلدية المفرق: مشروع خلطة اسفلتية بكلفة مليون و200 ألف دينار

إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي ومنع الدخول إليه أو الخروج منه

تحديد موعد دوام الفصل الثاني للجامعات

الحكومة: لقاح كورونا مجانا لكل من يقيم على أرض الأردن

%4.62 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

بريطانيا توسع عملية التطعيم ضد كورونا لتشمل 70 عاما

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

حملة توعوية بالأغوار الشمالية للوقاية من كورونا

الإثنين، 18-01-2021 06:05 م

الملك يجري مباحثات مع الرئيس المصري في قصر بسمان

1202118152829351835243


 الوكيل الاخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مباحثات في عمّان، أكدا خلالها عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين.
اضافة اعلان

وأشاد جلالة الملك، خلال مباحثات ثنائية وموسعة عُقدت في قصر بسمان الزاهر اليوم الاثنين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الزعيمان سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وآليات توسيع التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي، وتطلُعهما لمواصلة البناء على ما تم إنجازه في القمم الثلاث السابقة.

وتطرقت المباحثات إلى المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد جلالته موقف الأردن الواضح والثابت حيالها، والداعي إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ورحب جلالة الملك بمخرجات قمة "العلا" التي عُقدت أخيراً في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسهمت في تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي.

وحضر المباحثات رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، ووزير الدولة لشؤون الإعلام، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومدير المخابرات العامة.

كما حضرها عن الجانب المصري وزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، والسفير المصري في الأردن، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202116182930602826472

إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية إلى الأردن

12201930114423412402381

بلدية المفرق: مشروع خلطة اسفلتية بكلفة مليون و200 ألف دينار

1202114173257948175340

تحديد موعد دوام الفصل الثاني للجامعات

1202110215359218194845

الحكومة: لقاح كورونا مجانا لكل من يقيم على أرض الأردن

1202115212523100824793

%4.62 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

1202110121846110703312

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار متعلقة
الملك

تفاصيل اجتماع الملك مع الخصاونة والتوجيه بفتح المدارس والقطاعات

3202025173122593323607

الملك: الأردن سيواصل مسيرة البناء في مئويته الثانية

359d56139794ce5f4bb9c68b9e4280ea

الملك يبدي اعتزازه بجهود القوات المسلحة

الملك

الملك يهنئ بعيد استقلال السودان

جلالة الملك عبدالله الثاني- (أرشيفية)

الملك يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

cbdd157d3d6c5fec4f2f7eae295755b812

الملك يفتتح مستشفى عمان الميداني