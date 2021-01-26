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الثلاثاء، 26-01-2021 05:00 م

الملك يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
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وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، حرص الأردن على الاستمرار في تطوير التعاون مع دول الخليج العربي، وتعزيز أسس الشراكة الاستراتيجية المتينة، خاصة في قطاعي الأمن الغذائي والمائي.

وجدد جلالته الترحيب بمخرجات قمة "العلا" التي عُقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسهمت في تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي، مشيداً بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الخصوص.

وتناول اللقاء المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ووفقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد جلالته على أهمية توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات، وتكثيف الجهود لتعميق العمل العربي المشترك، مؤكداً حرص الأردن على دعم الجهود الرامية إلى خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اللقاء، عن تقديره للدور المهم للأردن بقيادة جلالة الملك في تعزيز التضامن والتعاون العربي، مؤكداً حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز العمل المشترك مع الأردن.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، والوفد المرافق للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 




 

 


 

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