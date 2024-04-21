الملك يعزي آل الدجاني وآل هنطش

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل الدجاني، في محافظة العاصمة، بوفاة ماجدة سليم مصطفى باشا الخليل، زوجة الوزير الأسبق رجائي الدجاني، وإلى آل هنطش، في محافظة إربد، بوفاة فتحية علي هنطش، شقيقة النائب موسى هنطش.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.





اضافة اعلان