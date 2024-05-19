الأحد 19-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 19-05-2024 06:20 م

الملك يعزي آل حداد والعودات

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 الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة آل حداد بوفاة النائب السابق، اللواء الركن المتقاعد، راجي نور حداد، وإلى عشيرة العودات بوفاة تمام عيد العودات، أرملة المرحوم صالح ظاهر العودات.
 
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم آل حداد وعشيرة العودات، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

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