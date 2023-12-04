الملك يعزي عشيرة البلاونة

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاثنين الموافق 4-12-2023 بالمرحوم الحاج محمود محمد الدوجان البلاونة (ابو محمد) .



ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته .

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