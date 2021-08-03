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الثلاثاء، 03-08-2021 03:31 م

الملك يفتتح مركز الأورام العسكري في عمان بسعة 140 سريرا

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الوكيل الإخباري - افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني،الثلاثاء،مركز الأورام العسكري في عمان بسعة 140 سريرا.

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واستمع جلالته، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية عن تجهيزات المركز والكوادر الطبية المؤهلة فيه، مشيرا إلى المشاريع الإنشائية التي قامت بها الخدمات الطبية الملكية مؤخرا، ضمن خطتها لتطوير المنظومة الصحية والطبية.


وأعرب جلالة الملك، خلال جولته في المركز، عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذل لتطوير المنظومة الصحية العسكرية، لافتا إلى أهمية أن تكون الخدمات والرعاية الطبية المقدّمة، ذات جودة عالية.


ويتسع المركز، الذي أنشئ بمنحة مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية، لـ140 سريراً ويضم 6 غرف ICU و4 غرف لزراعة نخاع العظم، وقاعتين للعلاج الكيميائي مزودتين بـ 34 مقعداً، و8 عيادات لعلاج المرضى، وغرفتين إضافيتين لبعض التدخلات الطبية.


وأقيم المركز على مساحة تبلغ 300 ر 18متر مربع، بإشراف مباشر من مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية.


وحضر الافتتاح مدير مكتب جلالة الملك، والسفير الإماراتي في الأردن، وعدد من المسؤولين.


 




 

 


 

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