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الخميس، 25-11-2021 12:58 م

الملك يهنئ الرئيس الموريتاني بعيد استقلال بلاده

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الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

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وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على الرئيس الغزواني بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الموريتاني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

 

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