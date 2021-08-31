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الثلاثاء، 31-08-2021 04:25 م

المنطقة الشمالية تنفذ يوماً تدريبياً

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الوكيل الاخباري - نفذت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الثلاثاء، يوماً تدريبياً في أحد الميادين التابعة للقوات المسلحة، بحضور قائد المنطقة وذلك ضمن الخطة التدريبة السنوية لها.

وقدم القائمون على تنفيذ اليوم التدريبي إيجازاً مفصلاً حول المجريات وآلية التنفيذ والنتائج المتوخاة من تنفيذه، وجاءت فعاليات اليوم التدريبي بهدف تعزيز قدرات ومهارة المشاركين ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية القتالية في مختلف تشكيلات ووحدات المنطقة.

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