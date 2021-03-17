المهارات المهنية والتقنية تسمح بالتدريب عن بعد للنظري

الوكيل الاخباري -

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قررت هيئة تنمية وتطوير المهارات بإجراء التدريب النظري عن بعد فيما يتعلق بالمعاهد ومؤسسات التدريب المهني والتقني المرخصة من الهيئة في ظل الظروف الاستثنائية السائدة للوقاية من انتشار وباء كورونا وحرصاً على استمرار العملية التدريبية.كما قررت الهيئة ألا تقدم خدمات التدريب النظري والعملي داخل المنشآت، وعلى من يرغب من المنشآت تنفيذ خدمات التدريب النظري عن بعد للبرامج المعتمدة، اتباع الإجراءات التي أقرتها الهيئة، وهي اعتماد منصة تدريب إلكترونية لإدارة العملية التدريبة من خلال تسجيل المدربين والمتدربين والمحتوى التدريبي، ومتابعة البدايات والنهايات للبرامج والدورات التدريبية في الجانب النظري من خلال اثبات ذلك بواسطة ايميل يرسل للهيئة كما هو معمول حاليا.