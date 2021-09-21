المهندسين تحتفي بإدراج السلط على قائمة التراث العالمي

الوكيل الاخباري - مندوبا عن رئيس الوزراء رعى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة الاثنين، الاحتفال الخاص الذي أقامته نقابة المهندسين فرع محافظة البلقاء بمناسبة ادراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي "اليونسكو" في مجمع النقابات المهنية بالسلط.



وقال المهندس المعايطة في كلمة له بالحفل إن مدينة السلط تستحق بكل فخر وصفها بمدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية في الأردن.

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