المواصفات والمقاييس تفعل خدمة شمسي

الوكيل الإخباري- فعلت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خدمة منح شهادة وعلامة "شمسي" والتي تعطى لمنتج اللاقط الشمسي الحراري والنظام الشمسي الحراري لتسخين المياه.

اضافة اعلان



وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العلامة الجديدة الصادرة عنها تمنح للمنتج بعد اجتياز مرحلة التقييم الفني والفحص المخبري بنجاح، وتكون المؤسسة الجهة الوحيدة المخولة في الأردن بمنح شهادة وعلامة شمسي من خلال مديرية شهادات المطابقة وفقاً لإجراءات العمل في المديرية ووفقاً لتعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم1 لسنة 2019 الصادرة بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته، وتكون مدة سريان الشهادة والعلامة سنتين من تاريخ المنح.



وأضافت ان هذه الخدمة، جاءت كنتيجة للاتفاقية الثنائية الموقعة بين المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وبين مؤسسة المواصفات والمقاييس عام 2018. وحسب الاتفاقية، فإن اللاقط الشمسي الحراري أو النظام الشمسي الحراري الحاصل على شهادة وعلامة شمسي يتمتع باعتراف متبادل من جميع الدول العربية الأعضاء في شبكة شمسي التي تضم مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين، وأعضاء ممثلين لجهات منح الشهادات ومعامل الاختبار ومجموعة من المؤسسات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى مراقبين من القطاع العام والخاص من مجموعة من الدول العربية من بينها الاردن ما يسهل التبادل التجاري بين تلك الدول.



