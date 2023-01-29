الموافقة على صندوق تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات لسنة 2023م ؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.



ويأتي مشروع النِّظام تنفيذاً لأحكام المادَّة (81) من قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م، التي نصَّت على أنَّ جميع الأحكام المنظِّمة لعمل الصَّندوق تُحدَّد بموجب نظام، ولإلغاء أحكام تعليمات صندوق تعويض المتضرِّرين رقم (6) لسنة 2004 م النَّافذة حاليَّاً بعد إصدار النِّظام، والذي سيُبقي على بعض الأحكام التي تضمَّنتها التَّعليمات، ويُضيف أحكاماً جديدة تنسجم مع الأحكام التي تضمَّنها القانون وتتناسب مع التطوُّر التَّشريعي والمالي الرَّاهن.

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